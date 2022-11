Konzert in Mönchengladbach : Sprechgesang im Wohnzimmer

Mönchengladbach In seinen Songs erzählt Rapper Zokuto viel aus seinem Leben – dieses mal vor einer etwas anderen Kulisse. So war sein Konzert im Wohnzimmer.

„Du bist der Star in deinem nächsten Leben, steh auf und mach das Beste draus!“ So heißt es in einem Song von Zokuto. Diesen Weg hat der Mönchengladbacher Rapper vor sechs Jahren eingeschlagen. Sein Traum: Einmal unter die Top 100 zu kommen. Zokuto tritt auf Stadtfesten auf, er ist auf der Videoplattform Youtube zu hören und jetzt war der 40-Jährige zu Gast im dritten Wohnzimmerkonzert der Firma CamData. Inhaber Camillo Eichler war verreist, stellte aber das großes Wohnzimmer in seinem Haus, in dem auch die Firma untergebracht ist, zur Verfügung. Im Innenhof rauchte ein Feuerchen, es gab Getränke, die Gäste standen zusammen und unterhielten sich. Auch während des Konzerts gab es ein Kommen und Gehen, eine lockere, fast familiäre Konzertatmosphäre also – leider gelegentlich akustisch getrübt durch laute Unterhaltungen der Gäste.