Konzert in Mönchengladbach : Brahms’ „Deutsches Requiem“ erklingt in der Hauptkirche

Mönchengladbach Am 26. November wird das Großwerk unter der Leitung von Kantor Pascal Salzmann gespielt. Über die Bedeutung dieser Komposition und den Kartenvorverkauf.

Für Johannes Brahms (1833 - 1897) markierte seine Komposition „Ein deutsches Requiem“ den Durchbruch. Wie ein Monolith ragt das Stück in der Chorsinfonik. Und von eben diesem Großwerk können sich Interessierte am Samstag, 26. November 2022, selbst ein Bild machen. Ab 19.30 Uhr erklingt das Stück in der Hauptkirche am Rheydter Markt, Hauptstraße 90.