Buch im Mönchengladbacher Verlag erschienen : Wie vielfältig Gott in der Kunst dargestellt wird

So sieht das Cover des Buches „Gott in der modernen Kunst“ von Kurt-Peter Gertz aus. Foto: Kühlen-Verlag

Mönchengladbach Der Kunsthistoriker Kurt-Peter Gertz hat sich auf die Suche nach Abbildern des Schöpfers gemacht. Entdeckt hat er Bilder, Skulpturen und Holzschnitte, die er in seinem Buch „Gott in der modernen Kunst“ beschreibt. Was Leser des im B. Kühlen Verlag erschienenen Werks erwarten dürfen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Dass sich Künstler des Mittelalters malerisch und bildhauerisch mit dem Thema und dem Begriff „Gott“ auseinandersetzten, das ist bekannt. Die Werke können in Kirchen und Museen betrachten werden. Aber ist Gott auch noch ein Thema in der modernen Kunst? Der 1942 in Wuppertal-Elberfeld geborene Theologe und Kunsthistoriker Kurt-Peter Gertz hat sich auf die Suche gemacht und ist fündig geworden. Er untersucht in seinem Mönchengladbacher B. Kühlen Verlag erschienenen Buch „Gott in der modernen Kunst“ die bildnerische Präsenz Gottes in der klassischen sowie in der zeitgenössischen Kunst.

James Rizzis „Father and Son“ als großes Fenster Foto: Kühlen-Verlag

Expressionisten wie Pechstein, Kirchner, Campendonk sind darunter, die Surrealisten Magritte und Dali, Rizzi als Pop-Künstler ist vertreten und zeitgenössische Künstler wie die Viersenerin Marianne Reiners-Maaz und der in Mönchngladbach lebende Heinz Mack. 30 Kunstwerke hat Kurt-Peter Gertz ausgewählt. Davon werden 20 in ausführlichen, weitere zehn in kürzeren Artikeln gewürdigt. Seine Auswahl ist subjektiv, anders kann es nicht gehen. Gertz gelingt es aber, eine reiche Vielfalt an Arbeiten und inhaltlichen Zugängen zum Thema zu versammeln.

Dieses Werk von Gerhard Naschberger wird im Buch beschrieben. Foto: Kühlen-Verlag

Gott stellt sich in der kleinen Skulptur des französischen Bildhauers Auguste Rodin aus dem Jahr 1896/98 als eine Hand dar, die aus einem rohen Marmorblock heraus zu wachsen scheint, in der Adam und Eva erschaffen werden.

Emil Nolde stellt Gott als großen Gärtner dar. Foto: Kühlen-Verlag

Ernst Barlachs „Der erste Tag“ ist ein Holzschnitt von 1920/21. Gott als Schöpfer mit nach unten ausgestreckten Händen nimmt den gesamten Bildraum ein. Von seinen Händen gehen Lichtstrahlen ab. Am ersten Schöpfungstag entstand schließlich die Dualität von Licht und Dunkel.

Anselm Kiefer zeigt die Einwohnung Gottes in Israel. Foto: Kühlen-Verlag

Paul Klees „Schöpfer“ von 1934 ist eine Ölpause, eine Technik, die Klee erfand und es ihm ermöglichte, Zeichnungen auf das Ölbild zu übertragen. Klees Schöpfer ist ein Geschöpf aus zahlreichen Linien, die ein bewegtes Wesen bilden, das sich in einem torkelndem Flug befindet.

Von Heinz Mack hat Kurt-Peter Gertz das Glasfenster aus der Kapelle des ehemaligen Collegium Marianum in Neuss ausgewählt. In dem durch intensive Farben leuchtenden Glasbild geht es um das „Wirken des Heiligen Geistes und Schöpfung von Adam und Eva“. Gott wird nicht als Gestalt dargestellt, sondern symbolisch durch ein Auge, das am oberen Ende des Fensters steht, während am unteren Ende Adam und Eva auftauchen.

„Gott in der modernen Kunst“ ist mehr als eine Sammlung von Werkbeschreibungen. Die Texte führen weit darüber hinaus, tragen mit theologischen, kunsthistorischen und Verweisen auf andere Arbeiten des Künstlers zu einem umfassenden Einführung in das jeweilige Werk bei.