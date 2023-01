Konzert in Mönchengladbach Nach langer Corona-Pause singt der Hangar wieder

Zum dritten Mal heißt es am Sonntag, 12. Februar, im Hugo-Junkers-Hangar am Flughafen Mönchengladbach „Gospel goes Classic“. Nach drei Jahren corona-bedingter Pause bringen die Niederrheinischen Sinfoniker zusammen mit Solisten und Chor Arrangements bekannter Gospels und Spirituals auf die Bühne, darunter „Hallelujah to the King“, „You are good“ und „Order my Steps“.