Benefizkonzert in Mönchengladbach Gospel als Friedens-Botschaft in der Hauptkirche

Mönchengladbach · Die „Family of Peace Gospel Singers“ und ein Schulchor aus Giesenkirchen begeisterten das Publikum in Rheydt. Die Spenden des Abends gehen an die „Insel Tobi“.

10.12.2023 , 17:03 Uhr

Klatschen, bewegen, singen: Die „Family of Peace Gospel Singers“ sorgte beim Konzert für gute Stimmung. Foto: Markus Rick (rick)

Von Jörg Singendonk