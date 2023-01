Konzert in Mönchengladbach Kantorei führt „vergessene Passion“ von Carl Heinrich Grein auf

Das Konzert findet traditionell am Karfreitag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Hauptkirche Rheydt statt. Zu dieser Aufführung sind interessierte Sängerinnen und Sänger, besonders in den Männerstimmen, herzlich willkommen. Die Proben finden montags ab 20 Uhr im Franz-Balke-Haus an der Welfenstraße 10 statt.