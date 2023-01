Abschiedsrolle von Joachim Henschke So war die Premiere von „Nathan der Weise“ im Theater Mönchengladbach

Der Saal ist noch nicht abgedunkelt, da treten die Schauspieler Joachim Henschke, Katharina Kurschat, Nele Jung, Christoph Hohmann und David Kösters in zeitlos anmutender Kleidung vor die Bühne. Gemeinsam tragen sie Immanuel Kants Definition der Aufklärung vor. „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, heißt es darin. Unvermittelt ist der Bogen ins 21. Jahrhundert gespannt. Die Corona-Pandemie mit den Aussagen der Wissenschaftler und deren Gegner und Leugner, der Kampf um den richtigen Weg in eine vom Klimawandel bedrohte Welt, die Diskussion um das Braunkohledorf Lützerath, das an diesem Tag in aller Munde ist. Der Satz trifft ins Mark.