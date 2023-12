Produkt aus Mönchengladbach Wo der Patschel-Kalender exklusiv zu haben ist

Es dürfte kaum einen Otter geben, der so eine große Fan-Gemeinde hat wie Patschel. RP-Karikaturist Nik Ebert erfreut jeden Samstag die Leser der Rheinischen Post mit neuen Geschichten rund um den Niederrhein-Otter. Wer sich an dem Tier mit Vorliebe für Fisch täglich erfreuen möchte, kann das mit dem neuen Patschel-Kalender für 2024. Den gibt es exklusiv im Einrichtungshaus Tellmann an der Friedrich-Ebert-Straße.