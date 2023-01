Schlosskonzert in Mönchengladbach Duo-Konzert mit Flöte und Cello

Elisabeth Fürniss entstammt einer Familie von Berufsmusikern. Während ihres Studiums an der University of Southern California gewann sie Preise für Kammermusik und arbeitete mit Musikern und Ensembles von Weltrang zusammen. Später setzte sie ihre Studien in London fort und sammelte erste Erfahrungen als Orchestermusikerin im Royal Philharmonic Orchestra. 1990 siedelte sie nach Münster um, wo sie 24 Jahre lang Mitglied des Städtischen Sinfonieorchesters war. Seit 1995 spielt sie als Mitgründerin im Kammermusik-Ensemble „Compania“, seit 2015 außerdem im Trio „Tonkunst“.