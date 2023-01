Kultur in Mönchengladbach Musikalische Teestunde voller Jazz und schöner Erinnerungen

Auf besonderen Wunsch sprach Probst Peter Blättler den Segen für die neugegründete Jazzband. Mit „Old Rocket Cross“, „Brise“, „I’m gonna sit right here and write myself a letter“ und vielen anderen Stücken bewiesen die Musiker immer wieder ihre Professionalität. „Wir spielen nur auf Blickkontakt“, erklärte Maaßen. „Titel und Tonart, das reicht als Angabe.“ Die Band ließ bei ihrem Auftritt immer wieder Raum für ausführliche Soli und Improvisationen. Mit einer außergewöhnlichen Fassung von „Tea for Two“ brachte der Pianist Harry Kanters so die Kollegen zum Staunen und Lachen, das Publikum reagierte mit begeistertem Applaus.