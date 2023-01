Vortrag des wissenschaftlichen Vereins Die Rolle von Wasserstoff als Energiespeicher

Zum Thema „Die Rolle von Wasserstoff und Batteriespeichern in einer zunehmend mit Erneuerbaren Energien elektrifizierten Welt“ spricht am Dienstag, 10. Januar, in der Vortragsreihe des Wissenschaftlichen Verein Ludwig Jörissen um 19 Uhr im Haus Erholung. Dr. Ludwig Jörissen leitet das Fachgebiet „Brennstoffzellen Grundlagen“ am Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind neue Akkumulatoren mit wässrigen Elektrolyten und die Entwicklung von speziellen Brennstoffzellen.