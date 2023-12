Konzert in der Friedenskirche in Leverkusen-Schlebusch Gänsehautmomente mit den „Blue Mountain Singers“

Wenn sich in der Dunkelheit das Kerzenlicht ausbreitet und die Musik erklingt, ist Gänsehaut oft unvermeidbar. Genau so erging es den Zuhörern am Sonntag in der Schlebuscher Friedenskirche. Dort präsentierten die „Blue Mountain Singers“ – benannt nach der Schlebuscher Kirche „Auf dem blauen Berg“ – ein Konzert, bei dem die Sänger einen Querschnitt der Arbeit des vergangenen Jahres vorstellten.