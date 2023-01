Konzert in Mönchengladbach Zeitreise mit „The Gregorian Voices"

Der Krieg in der Ukraine schien im Konzert des achtköpfigen Ensembles „The Gregorian Voices“ kein Thema zu sein. Doch am Ende war er doch gegenwärtig: In der voll besetzten Citykirche beschlossen die klassisch ausgebildeten Sänger unter Oleksiy Semenchuks Leitung ihr Konzert mit dem Lied „Prayer for the Ukraine“ (Gebet für die Ukraine).