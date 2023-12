Advent in Mönchengladbach Wie es im Biergarten weihnachtet

Schon von Weitem ist die Beleuchtung an der Kreuzung zu sehen, dann dringt der Sound von Weihnachtsliedern an die Ohren und beim nächsten Schritt kitzeln auch Glühwein- und Bratwurstduft die Nase. Michael Dahl hat auf der Terrasse seines Restautrants Bürgerstube in Odenkirchen ein Weihnachtsdorf aufgebaut.