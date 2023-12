Festivals in Mönchengladbach Till Brönner spielt bei der Sommermusik am Schloss Rheydt

In der langen Diskographie der Jazz-Ikone finden sich musikalische Meilensteine mit internationalen Jazzgrößen und Locations, in denen er für seine weltweiten Fans spielte: unter anderem produzierte und komponierte Till Brönner für Hildegard Knef das Album „17 Millimeter“, spielte alle Trompetenparts auf dem Kult-Album „Touch Yello“ des berühmten Schweizer Electronic Music Duos Yello ein und gab sein legendäres Konzert im Weißen Haus im Rahmen des International Jazz Day, eingeladen vom damaligen Präsident Barack Obama. Seine meist in Los Angeles aufgenommenen achtzehn Studioalben erreichten mit über eine Million verkauften Tonträgern wiederholt Goldstatus und wurden vielfach ausgezeichnet. Mit sechs Echos und einer Grammy-Nominierung zählt er zu einem der einflussreichsten Musiker seines Genres.