Mönchengladbach Chöre

Mönchengladbach Der Männergesangverein „Eintracht“ Wickrathberg besteht seit 155 Jahren. Ein Besuch bei der Chorprobe.

Es war im Jahr 1863, als auf Betreiben des Wickrathberger Lehrers Dietrich Hogeweg dort der Gesangverein „Eintracht“ Wickrathberg gegründet wurde. In den ersten Jahren seines Bestehens wurden die Sänger von den jeweils im Ort ansässigen Lehrern, die meist auch das Kantorenamt innehatten, geleitet. 1882 übernahm Georg Ludwig Hoffmann als erster „richtiger“ Dirigent den Chor, er gründete darüber hinaus die seinerzeit bekannte „Hoffman’sche Kapelle“, in der auch seine Söhne, die die „Eintracht“ maßgeblich förderten, spielten. Der erste Weltkrieg und dessen Folgen brachten das Chorleben völlig zum Erliegen, und erst im Jahre 1925 nahmen die Sänger, nun geleitet von Ludwig Hoffmann II, seine Arbeit wieder auf. Nach nur wenigen Jahren der Blüte begann der zweite Weltkrieg, der den Verein wiederum hart traf.

Doch bereits 1946 erstand durch die Initiative von Josef Laermann, in dessen Haus auch die ersten Nachkriegs-Proben stattfanden, die „Eintracht“ neu, und nun ging es kontinuierlich aufwärts. 1953 wurde mit einer beachtlichen Sängeranzahl das 80-jährige Bestehen gefeiert. 1963 – nun war der Chor 90 Jahre alt – konnte zum Festkonzert sogar ein großer Künstler eingeladen werden:der seinerzeit sehr bekannte Bass-Bariton Kenneth Spencer, der am Broadway und weltweit Erfolge feierte.

1992 Internationaler Musikwettstreit in Heythuysen / Niederlande: Auszeichnung mit einem Diplom.

1974, ein Jahr nach dem 100. Geburtstag, übernahm Wolfgang Seuthe für 25 Jahre den Vorsitz im Verein. Nach erfolgreichem Probedirigat wurde am 2. Januar 1979 der damals erst 19-jährige Michael Postel der Künstlerische Leiter des Chores. Er sollte diese Position 35 Jahre lang behalten.

1999 übergab Wolfgang Seuthe das Amt des Vorsitzenden an Manfred Kissel, der es acht Jahre innehatte, 2007 an Jochem Enzenmüller weitergab und nun 2. Vorsitzender ist.

Nach dem umfangreichen Programm zum 150. Chorjubiläum 2013 verabschiedete sich Michael Postel und übergab die Künstlerische Leitung an seinen Kollegen Heinz- Josef Fröschen. Die Kontinuität bezüglich der sorgfältigen, sehr genauen und in der Probenarbeit dennoch lockeren Herangehensweise ist damit gewährleistet. Weiterhin setzt der Chor, der zurzeit 29 aktive Mitglieder hat, auf qualitätvollen Chorgesang, der auch Volkstümliches nicht ausschließt. Die Sänger sind darüber hinaus ganz bewusst in die Ortsgemeinschaft eingebunden. Sie gestalten beispielsweise Grillfeste, das „Zapfteam“ ist jeweils beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr zur Stelle, und selbstverständlich ist für die Sänger ihre Unterstützung beim Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde.