Neues Buch von Ansgar Fabri

Ansgar Fabri hat nach „Hinter den Ginstertrieben“, „Raptus“ und „Der Saulus Effekt“ jetzt seinen vierten Roman geschrieben. „Zirkus der dunkelsten Stunde heißt er und spielt an bekannten Orten in Mönchengladbach. Foto: Nadine Fabri

Mönchengladbach Der Gladbacher Autor Ansgar Fabri hat seinen vierten Roman geschrieben. Der vierjährige Leon „gewinnt“ eine Clownspuppe. Und die bringt ihn und seine Eltern in allergrößte Lebensgefahr. Ein gruseliger Psychothriller.

Der Mönchengladbacher Autor Ansgar Fabri hat seinen vierten Roman geschrieben. „Zirkus der dunkelsten Stunde“ heißt er, und er ist in Wirklichkeit ein Psychothriller. Und was für einer. Der Leser erlebt das Grauen, das im Laufe der Handlung immer unerträglicher wird, Seite für Seite mit. Er ist dabei, als Rupert Sternberg auf dem Heimweg ein albtraumartiges Erlebnis hat. Elli Sternberg, eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, wird von Leons Erzieherin im Kindergarten auf dessen auffällig verändertes Verhalten angesprochen. Der Kinderarzt, den sie mit ihrem Sohn konsultiert, hat keinen eindeutigen Rat. Er vermutet Eisenmangel.

Leon ist zunehmend antriebslos, er isst nicht mehr – weder im Kindergarten noch zu Hause –, er nimmt dennoch deutlich zu. Der Junge wirkt müde und apathisch. Und er malt verstörende Bilder. Sie zeigen ihn als Strichmännchen mit zwei Clowns, die ihn an den Händen halten und mit ihm in einen Wald gehen. Und dann finden die Eltern ihren kleinen Sohn morgens mit lehmverkrusteten Füßen in seinem Bettchen. Ist Leon Schlafwandler? Wohin geht er nachts? Und warum? Was hat der Clown in seinem Kinderzimmer damit zu tun? Die Eltern installieren eine Überwachungskamera. Und sie erleben den totalen Horror. Die Familie gerät in Lebensgefahr.