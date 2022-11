Ökumenisches Chor-Projekt : Proben für Kaarster Pop-Oratorium

Kaarst Das Ökumenische Chor-Projekt hat schon 100 Teilnehmer – und freut sich über weitere Kaarster, die mitmachen. Die Aufführungen sind für Juni 2023 geplant.

Musikalisch orientiert sich das Werk an der Pop-Musik, es fließen aber auch choralähnliche Stücke wie „O Jesu all mein Leben bist du“ oder „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ ein. Der Titel stellt natürlich eine Provokation dar, die gewollt ist und deren Auflösung hier nicht verraten wird: „Das Stück nimmt Bezug auf zwei Vorlagen aus dem Evangelium: die Emmaus-Geschichte und die vom ungläubigen Thomas“, erklärt Dieter Böttcher. Sie werden mit persönlichem Hinterfragen verknüpft: Was ist mit meinem Glauben? Glaube ich an mich? Habe ich Zweifel an Gott? An der Kirche? Dass das Thema nun durch die momentane Kirchenkrise so aktuell ist, hätte sich Dieter Böttcher nicht träumen lassen: „Ich freue mich, wenn das Stück eine Gesprächsgrundlage wird“, sagt er. Die Proben bieten beide Chorleiter in ihren jeweiligen Gemeinden an. Aktuell singen 100 Erwachsene mit, unterstützt von Mitgliedern der Chöre „Chorus of Joy“ (evangelisch) und dem Kirchenchor Sankt Aldegundis (katholisch). Hinzu kommen noch Kinder aus Chören der Gemeinden. 200 Sänger sind die Obergrenze. Das Schöne sei, dass Menschen aller Generationen mitsingen – ob mit Singerfahrung oder ohne. Und einige wollen sogar als Chormitglieder weitersingen. Interessierte können jederzeit einsteigen.