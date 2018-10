Beer-Bitches in Mönchengladbach

Mönchengladbach Carolin Kebekus, Nadine Weyer und Irina Ehlenbeck brachten die gut 500 Gäste im Eickener Kleinkunsttheater ordentlich in Stimmung. Und das unermüdlich, witzig und scheinbar ohne jeglichen Energieverlust.

Nachdem der für Kölner ungewohnte Gladbacher Karnevalsruf „Halt Pohl“ und andere für auswärtige Karnevalisten merkwürdige Traditionen um den 11.11. herum sowie die Sache mit dem Fußball abgehandelt waren, konnte es losgehen. Es folgten Lieder über den Kölschen Klüngel, den Mann, der „zu viel labert“, die Knöllchenfrau, den Mann, den die Frau loswerden will, über das Funkemariechen mit Burn-Out-Syndrom und wehen Füßen und viele andere Themen: Die Beer-Bitches waren zu Gast im Theater im Gründungshaus (TIG).

