Mönchengladbach : Schlosskonzert mit Alexander Hülshoff und Joanna Przybylska

Der Cellist Alexander Hülshoff tritt gemeinsam mit der Pianistin Joanna Prybylska im Schloss Rheydt auf. Foto: Guido Werner

Mönchengladbach (isch) Der Cellist Alexander Hülshoff, der seine Ausbildung bei Martin Ostertag in Karlsruhe und Lynn Harrell in Los Angeles erhielt, ist auf vielen Bühnen der Welt zu Hause. Im 2. Schlosskonzert am Freitag, 9. November, 20 Uhr, ist er gemeinsam mit der an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf tätigen Pianistin Joanna Przybylska im Schloss Rheydt zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem Programm stehen Sonaten von Beethoven und Chopin sowie die Suite „Im Walde op. 50“ von David Popper. Dieses 1882 in Hamburg erschienene Werk ist vor allem durch die Sätze „Gnomentanz“ und „Andacht“ bekannt. Die Besucher werden die Suite auf dem „Popper-Cello“ hören, einem altitalienischen Instrument von Giovanno Grancino aus dem Vorbesitz David Poppers, das Alexander Hülshoff vor einigen Jahren erwerben konnte.

In Alexander Hülshoffs Repertoire nimmt Ludwig van Beethoven eine besondere Stellung ein, und die Aufnahme des Beethovenschen Gesamtwerks für Violoncello und Klavier ist ein wichtiges Dokument seiner künstlerischen Arbeit. Zum Auftakt des Schlosskonzerts erklingt Beethovens Sonate op. 102 Nr. 2. Als romantischer Gegenpol folgt Frédéric Chopins Sonate op. 65, seine einzige Sonate für Violoncello und Klavier.



Hückeswagen : Klavier und Violoncello beim Schlosskonzert

zurück

weiter