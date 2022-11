Chor-Konzert in Erkrath : Wo brave Frauen zu Hexen werden

Erkrath Endlich zurück auf der Bühne! Das dachten sich die Hochdahler Chöre bei ihrem Konzert in der Stadthalle und gaben eine breite musikalische Auswahl zum Besten.

Mit einem unterhaltsamen Programm beendeten die Hochdahler Chöre in der Stadthalle die dreijährige Zwangspause, die Corona dem Chorgesang in besonderem Maße abverlangt hat. Wie immer hatten die Chöre unter der Leitung von Thomas Gabrisch neben Stephen Harrison , dem früheren Direktor der Düsseldorfer Oper, auch namhafte Solisten eingeladen, und zwar Sabine Schneider und Thomas Peter .

Konzertmoderationen mit Stephen Harrison sind immer ein Vergnügen. Sein jungenhafter Charme gepaart mit britischem Humor sorgt immer wieder für Lacher. So kündigte er den Frauenchor wie folgt an: Brave Hochdahler Frauen, die daheim ihre Lieben versorgen, sich auf der Bühne aber von „Zigeunerinnen“ (sagt man heute nicht mehr, das Stück heißt aber so) im „Zigeunerleben“ von Robert Schumann über Zigarettenarbeiterinnen von Georges Bizet hin zu Hexen aus der Oper Macbeth von Verdi verwandelten – wobei ihnen die Hexen ganz offensichtlich am besten lagen.