Gruppengegner der deutschen Mannschaften veröffentlicht : Das ist der Spielplan der Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach

Das ist der Spielplan der Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach

Das deutsche Frauenteam trifft in der Gruppenphase bei der Em auf England. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hockey Die Gruppen und Spielpläne für die Hockey-Europameisterschaft der Frauen und Männer stehen fest. Die deutschen Teams stehen in der Vorrunde vor schwierigen Aufgaben, die Männer treffen unter anderem auf Titelverteidiger Niederlande. Das Turnier findet vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt.

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat am Freitag die Gruppen und Spielpläne für die Hockey-EM in Mönchengladbach veröffentlicht. Das Turnier ist der Höhepunkt des europäischen Hockeykalenders und umfasst im kommenden Jahr 40 Spiele zwischen 16 Mannschaften, die alle in den Top 20 der Weltrangliste geführt werden.