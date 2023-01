Ausstellung in Mönchengladbach Künstler Michel Saran sprengt den Rahmen

1979 war der Maler bereits seit 18 Jahren im sogenannten Westen. Saran wurde in Halberstadt geboren. Nach einer Ausbildung zum Optiker – damit hätte er in die Fußstapfen seiner Eltern treten können – begann er sein Kunststudium an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Dresden. Hier studierte er von 1959 bis 1961 freie Malerei. In den Sommerferien im August 1961 besuchte Saran Freunde in Köln. Als er wieder zurückfahren wollte, stand die Mauer, was Saran nicht glauben wollte. Eine Rückkehr wurde unmöglich. Saran blieb in Köln und jobbte als Optiker. Doch sein Studium wollte er unbedingt fortsetzen. Er fuhr nach Düsseldorf, wo er an der Kunstakademie vorstellig wurde. Mit nichts als seinem Studentenausweis aus Dresden im Gepäck. Man nahm ihn auf. Bis 1966 studierte Saran an der Kunstakademie in Düsseldorf. Seit 1971 zog er nach Millen im Selfkant, wo er die Bezeichnung „westlichster Künstler der Bundesrepublik“ erhielt. Seit etwa 15 Jahren lebt Saran in Erkelenz.