Mönchengladbach: Das Museum Abteiberg stellt seine neue Webseite vor Einblick in verborgene Schätze des Museums

Die sogenannten Kassettenkataloge aus der Ära des Museumsdirektors Johannes Cladders sind in einer kleinen Auflage zu den jeweiligen Ausstellungen im alten Städtischen Museum Mönchengladbach erschienen. Exemplare mit Dokumenten zu Joseph Beuys oder Heinz Mack dürften heute einen unschätzbaren Wert haben. Das digitale Archivprojekt des Museums Abteiberg gewährt mit einem neuen Internetauftritt einen einzigartigen Einblick in die Ausstellungen und eben diese Kassettenkataloge von 1967 bis 1978. Am Sonntag, 29. Januar, wird die neue Webseite um 15 Uhr zusammen mit einer Publikumsdiskussion der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung findet im Museum Abteiberg statt.