Kunstszene in Mönchengladbach Künstler Hardin Plischki ist gestorben

Er wurde 1937 in Potsdam geboren. Nach einer Lehre und anschließenden Gesellenzeit studierte er von 1957 bis 1962 freie Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Westberlin. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Dekorateur beim Film und an der Berliner Oper. Um künstlerisch unabhängig arbeiten zu können, hatte er später immer auch einen Brotberuf für den Gelderwerb. 1976 zog der Künstler nach Mönchengladbach. Er unterzog sein künstlerisches Schaffen mehrfach einem Wandel. Dabei entwickelte Plischki die Disziplinen Malerei, Zeichnung und Aquarell stets unabhängig voneinander.