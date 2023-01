Verkaufsaktion in Mönchengladbach Die bunten Funde im Theater-Fundus

Es ist 12.30 Uhr am Sonntag. Die Türen zum Konzertsaal des Theaters sind noch geschlossen. An diesem Tag findet nach langer Corona-bedingter Pause endlich wieder der große Kostümverkauf aus dem Fundus des Theaters statt. Es hat sich in der Zwischenzeit einiges angesammelt, weiß Ina Schotes, die Leiterin der Kostümabteilung.