Sommermusik Mönchengladbach Götz Alsmann singt im neuen Programm von der Liebe

Götz Alsmann kommt zur Sommermusik. Am 20. August tritt er mit seiner Band im Schloss Rheydt auf und nennt sein neues Bühnenprogramm L.I.E.B.E., so von Alsmann buchstabiert. Nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom widmet sich der König des Jazzschlagers wieder den Werken der Komponisten und Textern des deutschen Sprachraums. Deren Spezialität waren schon immer Liebeslieder. Karten ab 30 Euro gibt es unter www.voilakonzert.de.