Noch bis zum 21. Januar 2024 Endspurt für Issumer Käthe-Kruse-Ausstellung

Sie begann in ihrer Berliner Wohnung mit der seriellen Fertigung ihrer handgemachten Puppen. Käthe Kruse stellte einen Maler und einige Näherinnen ein, die ihr bei der Arbeit zur Hand gingen. Die Presse bezeichnete Käthe Kruses Puppen als „Ei des Kolumbus". Puppen waren zwar nichts Neues, doch in ihrer Machart unterschieden sich ihre Puppen entscheidend vom bisher Üblichen, so dass einige Jahre später wegen des großen Erfolges ihre erste Puppenmanufaktur in der Nähe gegründet werden konnte.