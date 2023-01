Spiel mit der Perspektive Wie der Betrachter zum Künstler wird

In der zeitgenössischen Kunst ist auch immer der Betrachter Teil des Kunstwerks. Mit seinem Blickwinkel auf das Werk gestaltet der Betrachter die Kunst mit und wird Teil dieser. Der Düsseldorfer Künstler Deniz Saridas spielt mit diesem Aspekt auch in seiner Ausstellung „Thee“. In den Video-Installationen reflektiert er das dialogische Verhältnis von Ursprung und Ziel, Bild und Abbild, Subjekt und Objekt, Körper und Geist. Gezeigt wird sie am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr im Kunstverein MMIII.