Geld für Kunstschaffende in Mönchengladbach 35 Projekte der Freien Kulturszene werden 2023 gefördert

Mit dem gedeckelten Projektetat von 165.000 Euro können in diesem Jahr nur 35 Projekte gefördert werden. „Die Qualität der Anträge war insgesamt wieder erfreulich hoch. Dass wir erneut derart überzeichnet waren, zeigt auch, wie sehr die Akteure auf diese Unterstützung angewiesen sind“, sagt Kulturbüro-Leiterin Agnes Jaraczewski. Da der Projektmitteltopf in dieser ersten Förderrunde fast vollständig ausgeschöpft worden sei, werde es 2023 keine zweite Ausschreibung geben, so Jaraczewski. Das Kulturbüro ermutigt trotzdem, sich mit Ideen, die über das Jahr entstehen, zu melden. Die Fördersumme verteilt sich auf die Sparten Musik, Literatur, darstellende und bildende Kunst. Gefördert werden beispielsweise: die BIS-Open-Session, die Pop-up-Fahrradbühnen-Konzerte, das Freeflow-Figurentheater und die Altstadtinitiative Mönchengladbach als spartenübergreifendes Projekt. Die Mittel seien mit dem Ziel verteilt worden, die Projekte so weit zu unterstützen, dass sie stattfinden können, wenn auch im Umfang reduziert. Dabei sei bei den meisten Angeboten der Eintritt frei, was im Sinne der Teilhabe ein wichtiges Signal sei, sagt Jaraczewski.