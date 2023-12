Sigmar Polke in Willich Künstlerkommune zwischen Rübenfeldern

Der später so berühmt gewordene Maler Sigmar Polke lebte von 1972 bis 1978 in Willich. Geboren wurde er 1941 im schlesischen Oels. Die Familie floh 1953 nach West-Berlin und zog dann nach Düsseldorf. Dort absolvierte Polke zunächst eine Glasmalerlehre bei der Firma Derix und studierte von 1961 bis 1967 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Karl Otto Götz und Gerhard Hoehme. 1970 erhielt Sigmar Polke eine Professur an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. 1972 – also im Jahr seines Umzugs auf den Gaspelshof – nahm er an der Documenta 5 in Kassel teil.