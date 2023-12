Gebäudeteile in Mönchengladbach geräumt Adventsgesteck löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr ist am Dienstag, 19. Dezember, gegen 13.50 Uhr zur Plektrudisstraße in Rheindahlen gerufen worden. Anrufer hatten eine Rauchentwicklung in Ladenlokal gemeldet. Die eintreffenden Kräfte bestätigten das Meldebild und verschafften sich mit Spezialwerkzeug Zugang zum betroffenen Haus, nachdem die benachbarten Gebäudeteile vorsorglich geräumt worden waren.