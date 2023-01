Ausstellung im BIS-Zentrum Mönchengladbach Beate Palmen und Maria-Elisabeth Palmen-Kind zeigen ihre Werke

Ulrike Creischer-Nentwig, im BIS-Team zuständig für das Kuratieren der Ausstellungen, traf die beiden Schwägerinnen im Nassauer Stall und war von ihren Arbeiten so begeistert, dass sie die Künstlerinnen für diese Ausstellung gewinnen konnte. Die Bilder von Palmen-Kind in Acryl gemalt zeigen Figuren in Bewegung. „Ich lasse mich auf den Farbprozess ein, ich arbeite vielschichtig, decke mit Farbe ab, hole andere Stellen wieder hervor, arbeite Schicht um Schicht, und Farbe und Form finden dann gesteuert ihren Weg“, sagt die Meisterschülerin von Professor Johannes Geccelli. Aus Farbflächen, die mit breitem Pinselstrich aufgetragen sind, formen sich wie selbstverständlich Figuren heraus, die dann mit wenigen Strichen ihre Gestalt erhalten.