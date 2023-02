Neues Sessionsmotto Gladbachs Karnevalisten feiern 2023/24 den Frieden

Karneval ist immer auch politisch – das gilt ganz besonders für die Botschaften, zu der die Mönchengladbacher Jecken in der Session 2023/24 Karneval feiern werden: „Friede, Freude, Fantasie“ – so lautet der Mönchengladbacher Dreiklang für die kommende Session. Die Spitze des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes (MKV) stellte das Sessionsmotto am Veilchendienstag kurz vor Beginn des Zuges beim Empfang im Haus Erholung vor.