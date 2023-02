Kostümsitzung der KG Uehllöeker Neuwerk „Et flupp“ – Die Neuwerker Eulen fliegen

Am Rosenmontag ist die KG Uehllöeker beim Rosenmontagszug in Neuwerk im Einsatz. An Haus Lutz setzt sich um 13.11 Uhr der Zug in Bewegung. Über die von-Groote-Straße, Hansastraße, Hovener Straße, Dünner Straße, Krahnendonk und Gathersweg führt er, ehe er – wie könnte es auch anders sein – mit einer karnevalistischen Feier in der Krahnendonkhalle in Neuwerk endet.