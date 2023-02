Karneval in Mönchengladbach Endlich wieder jecke Veedelszüge

Der Zug durch Giesenkirchen hat dieses Jahr erstmals eine neue Strecke genommen. Manche Straßen und Ecken waren in der Vergangenheit öfter nicht so gut besucht gewesen – das hat sich nun mit der neuen Streckenführung geändert. Bunte Menschenmengen, laute Karnevalsmusik und eine nicht enden wollende gute Laune ziehen ab 14.11 Uhr an Tulpensonntag zum 67. Mal durch die milde Februarluft. Und das ist ansteckend – selbst bei denen, die Karneval normalerweise nicht so viel abgewinnen können. „Ich bin eigentlich nicht unbedingt ein Karnevalsjeck, aber wenn man die Leute hier sieht, die so ausgelassen feiern, dann kann man einfach nur mitmachen“, sagt Zugbesucher Arnold Hensel. „Das ist, als gebe es keine schlechten Nachrichten mehr auf der Welt.“ Und auch Zuschauerin Annegret Pohl meint: „Karneval hier macht mein Herz immer irgendwie leichter. Gerade jetzt, wo wieder mal so viel Schlechtes in der Welt passiert, ist das wirklich eine willkommene Abwechselung.“ Tanzen und Feiern als gäbe es kein Morgen mehr: Das können die Zugteilnehmer – so viel steht fest. Dank vieler toller Kostüme wie Wolken, Feuerwehrmännern und Teufeln ist Giesenkirchen an diesem Tag bunt. Auf den Zug folgt dann noch ein jecker Familiennachmittag in der Mehrzweckhalle Asternweg.