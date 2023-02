Kinder-Karnevalstour durch Mönchengladbach Schokokuss-Wettessen im Museum

Das Wetter scheint noch nicht ganz in fröhlicher Karnevalsstimmung zu sein. Aber Wind und Nieselregen können die sieben kleinen Prinzessinnen, Polizisten, Astronauten, Schmetterlinge und Co. nicht davon abhalten, am Nelkensamstag Karneval zu feiern. Nach und nach trudeln sie mit ihren Eltern am Geroplatz ein, um bei der Kinder-Karnevalstour der MGMG mitzulaufen.