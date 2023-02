Karneval in Mönchengladbach So jeck sind die Veedel am Rosenmontag

Im Gegenteil: Er konnte in Sachen Musik und Kostümen, aber auch in puncto Fahrzeugen gut mithalten. Beinahe jede Fußtruppe wurde von einem Wagen begleitet. Und so wurden neben leckeren Süßigkeiten auch Blumen für die Frauen verteilt. „Ich habe sogar eine Fahrradtasche abstauben können“, sagt der zehnjährige Mats, der die Tasche noch am gleichen Tag an seinem neuen Fahrrad anbringen wollte. Im Anschluss an den Zug fand der Kostümball in der Mehrzweckhalle in Wanlo statt. Dazu hatte die Karnevalsgesellschaft Wanloer Ströpp Besucher nach vorheriger Anmeldung eingeladen.