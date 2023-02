Rosenmontag in Mönchengladbach Jecker Kurz-Ansturm aufs Rathaus

Bunt gekleidete Jecken, laute Musik und ausgelassene Stimmung – all das sucht man nach der Rathausübernahme, wie das Erstürmen der Macht durch die Narren nun genannt wird, in Rheydt an Rosenmontag vergeblich. Der Marktplatz, auf dem sonst noch in einem Zelt oder an Ständen gefeiert wurde, ist kaum eine Stunde nach der jecken Machtübernahme fast menschenleer.