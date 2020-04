Zwei Häuser unbewohnbar : Spendenaktion nach Brand in Wanlo

Mönchengladbach Ein Feuer in einem Hinterhof griff auf zwei Gebäude über. Menschen mussten aus ihren brennenden Häusern flüchten.

Zwei Häuser sind seit einem Feuer in der Nacht zum Samstag unbewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, war kurz vor Mitternacht gemeldet worden, dass ein Auto in einem Hinterhof an der Plattenstraße brennen würde und die Flammen bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen hätten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Das Feuer hatte den Dachstuhl des Hauses erfasst und drohte auf die Dachstühle der Nachbar-Wohngebäude überzugreifen. Die Bewohner hatten die Häuser bereits verlassen.

Der Einsatzleiter forderte Verstärkung an. So konnte zwar verhindert werden, dass das rechts angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, am links angrenzenden Gebäude breitete sich der Brand allen Bemühungen zum Trotz dennoch im Bereich eines Anbaus aus. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Das Brandhaus und ein angrenzendes Haus sind aufgrund der Schäden derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Weil sie ihren kompletten Hausstand verloren haben, starteten die Wanloer eine Hilfsaktion und sammelten Sachspenden. Noch am Samstag wurde ein Transporter voll mit Kleidung, Spielzeug und Haushaltswaren zur alten Dorfschule gebracht, sortiert und an die betroffenen Familien übergeben, berichtet eine Nachbarin.