Einsatz in Erkrath : Feuer an Eisenstraße – Polizei nimmt Mieter fest

Die Feuerwehr konnte den Brand an Gründonnerstag schnell löschen. Nur kurze Zeit später stellte sich heraus: Es war Brandstiftung. Foto: dpa/Marcel Kusch

Erkrath (arue) Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenstraße Donnerstagabend handelt es sich um Brandstiftung. Das berichtet jetzt die Kreispolizei Mettmann. Gegen 19.30 Uhr wurde am Donnerstag die Erkrather Feuerwehr zu dem Brand an der Eisenstraße alarmiert.

Aufgrund von Zeugenaussagen geriet der Mieter als Verursacher schnell in Verdacht. Bei einer Befragung gab der Mann noch am selben Abend zu, seine Wohnung absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(arue)