Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand an einer leerstehenden Lagerhalle

Im Außenbereich einer Lagerhalle hat es gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Foto: Feuerwehr

Neuss In Neuss Holzheim hat es am Mittwochabend einen Brand an einer Lagerhalle gegeben. Wie die Feuerwehr berichtet, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr hätten Abfälle an einer leerstehenden Lagerhalle gebrannt. Bereits aus der Ferne sei eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen.

Die Feuerwehr berichtet, dass ein massiver Löschangriff eingeleitet wurde. Mehrere Löschrohre seien dabei parallel zum Einsatz gekommen, so dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Brand hätte sich nicht ins Innere der Halle ausgebreitet. Dort sei nur eine leichte Verrauchung festgestellt worden.

Die Brandursache ist derzeit unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Im Einsatz waren insgesamt 39 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

(NGZ)