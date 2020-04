Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus : Brand im Büro von Schloss Rurich

Hückelhoven 17 Fahrzeuge und 66 Einsatzkräfte waren am Ostermontag zum historischen Schloss Rurich unterwegs. Dort brannte es in einem Zimmer, das als Archiv genutzt wurde.

Zimmerbrand in einem Wirtschaftsgebäude von Schloss Rurich – dieser Alarm versetzte die Feuerwehr am Ostermontag um 9.30 Uhr in Aufregung, handelt es sich doch um ein historisches Objekt. Sofort wurde ein Großaufgebot in Marsch gesetzt. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Zimmer, das als Archiv genutzt wurde, im Vollbrand. Erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher durch Mitarbeiter mussten aufgrund der starken Verrauchung abgebrochen werden und blieben ohne Erfolg“, so Feuerwehrsprecher Josef Loers.