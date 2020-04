Raub in Mönchengladbach : Fremder schlägt und tritt auf 33-Jährigen ein

Mönchengladbach Der Täter trug laut Zeugen einen weißen Mundschutz, sein Komplize eine schwarze Maske. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein 33-jähriger Mann ist am Mittwochabend um 22 Uhr an der Straße Vogtsgarten in Rheindahlen beraubt worden. Laut Polizeibericht stieg der 33-Jährige gerade aus seinem Auto aus, als er von einem Fremden angesprochen wurde. Der Unbekannte schlug und trat mehrfach auf den 33-Jährigen ein, auch noch als dieser bereits am Boden lag.