Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach-Mülfort : Einbrecher legen Brand in Jugendzentrum

Mönchengladbach-Mülfort Die Täter haben mehrere Scheiben eingeschlagen, möglicherweise steht die Tat in Verbindung zu einem zweiten Vorfall an der Gesamtschule.

Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Jugendheim in Mülfort einen Brand gelegt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter eine Scheibe der Eingangstür ein und eine weitere zu einem Büro. Dort stahlen sie eine Geldkasette, die sie noch vor Ort aufbrachen. Im Anschluss legten sie in dem Büro den Brand.