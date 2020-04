Polizei bittet um Mithilfe : 67-jähriger Vermisster könnte in Mönchengladbach sein

67-jähriger Vermisster könnte in Mönchengladbach sein

Mönchengladbach Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einer vermissten Person. Der 67-Jährige leidet an Schizophrenie und Wahnvorstellungen.

Der 67-Jährige Dieter Glöckner wird seit Mittwoch, 1. April, vermisst. Zuletzt wurde Glöckner gegen 2.30 Uhr im Zimmer seiner Nachbarin des Seniorenheims Pro8, Leitweg in Bedburg gesehen, wie er aus dem Fenster kletterte und sich in unbekannte Richtung entfernte. Glöckner leidet an Schizophrenie und Wahnvorstellungen.