Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen : Elfjähriger Radfahrer von Auto angefahren

Mönchengladbach Erst später stellte sich heraus, dass der Junge Schürfwunden erlitten hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Der Vorfall ereignete sich schätzungsweise zwischen 16 und 17 Uhr. Der Junge kam vom Schwimmen im Vitusbad und benutzte bei seiner Heimfahrt über die Korschenbroicher Straße den rechten Radweg. Als er den Kreuzungsbereich erreicht hatte und gerade die Fahrbahn in Richtung Fliethstraße überquerte, rief eine ihm unbekannte Frau „Warte!“ zu. Der Junge erschrak und blieb kurz auf der Fahrbahn stehen. In diesem Moment wurde sein Fahrrad von einem in die Rathenaustraße abbiegenden Auto am Hinterrad erfasst, so dass der Junge stürzte.