In der Tiefgarage der Neanderthal-Passage : Hoher Sachschaden: Auto angefahren

In der Tiefgarage der Neanderthal-Passage

Mettmann Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Mittwoch, 22. Mai, zwischen 8.20 Uhr und 17 Uhr in der Tiefgarage der Neanderthal-Passage einen Wagen beschädigt hat und Unfallflucht beging. Bei der Kollision wurde die komplette Beifahrerseite eines blauen Jaguar XF beschädigt, der ordnungsgemäß geparkt war.

Sachschaden: 6500 Euro. Die Polizei sicherte roten Fremdlack an dem beschädigten Jaguar. Hinweise an die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250.