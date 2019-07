Mordkommission ermittelt : Polizei sucht Leiche im Bresgespark in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach durchkämmt eine Einsatzhundertschaft aktuell einen Park, in dem eine Leiche abgelegt worden sein soll. Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Der Mann wird dem Obdachlosenmilieu zugeordnet und war zuletzt im Oktober 2018 gesehen worden. Am 13. Juli hatte sich eine Person bei der Polizei gemeldet, die angab, dass der 48-Jährige gewaltsam in einer Wohnung in Mönchengladbach-Rheydt zu Tode gekommen sein soll. Daraufhin wurde bei der Kriminalpolizei Mönchengladbach eine Mordkommission eingerichtet.

Die ersten Ermittlungen erhärten den Verdacht, dass ein Kapitaldelikt vorliegt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Darin heißt es auch: „Es liegen Hinweise vor, dass der Leichnam in einem Park abgelegt worden sein soll.“ Deshalb durchsuchen Beamte einer Einsatzhundertschaft zusammen mit Diensthundeführern aktuell den Zoppenbroicher Park, der im Volksmund nur Bresges Park genannt wird.