Unfall in Mönchengladbach : Senior fährt gegen parkendes Auto und überschlägt sich mit Wagen

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Offensichtlich großes Glück hatte ein 78-jähriger Autofahrer, der am Freitagmorgen auf der Dammer Straße in Mönchengladbach von der Fahrbahn abkam – und mit voller Wucht gegen ein parkendes Auto stieß.

Ein 78-jährige Mann musste am Freitagmorgen in Mönchengladbach nach einem Unfall von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 6.20 Uhr auf der Dammer Straße im Stadtteil Neuwerk unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in Höhe des Hauses Nummer 63 gegen ein dort parkendes Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen des 78-Jährigen und blieb auf der Seite liegen.